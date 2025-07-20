З цієї нагоди LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Іллі у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій у цей день.
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Привітання з Днем ангела Іллі 2025: картинки, проза й вірші
Дорогий Ілля, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Нехай життя твоє буде радісним і красивим, нехай у твоїх справах тебе чекає успіх, нехай здоров'я міцнішає, і з кожним днем оновлюються сили, будь щасливим, задоволеним і улюбленим для всіх!
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Вітаю тебе, Ілля, а побажати хочу щасливого і доброго шляху до заповітної мрії та високого прагнення до успіху, міцного і впевненого здоров'я, вірних і чесних друзів, які люблять і дорогих рідних, великого оптимізму і гордості душі.
Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24
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Твоє ім'я Ілля – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
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Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Іллею буде.
Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24
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Ілля, нехай твоя багатогранність і допитливість приносять приголомшливі плоди! Нехай надійним буде здоров'я і привітними навколишні люди. Нехай гармонія буде в родині, в душі та в кожній справі, за яке ти берешся. Перемог, успіху та удачі!
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Вітаю зі святом тебе, Ілля. Бажаю життя солодкою і смачною, як стигла груша, бажаю удачі, любові та веселощів, величезного щастя, вірних друзів та безсумнівного везіння. Будь міцним, добрим і успішним, нехай буде радість у твоїй душі щирою і безмежної.
Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Іллі,
Прийми привітання!
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Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Ілля, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!