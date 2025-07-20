По этому случаю LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Ильи в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот день.
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Поздравления с Днем ангела Ильи 2025: картинки, проза и стихи
Дорогой Илья, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в твоих делах тебя ждет успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!
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Поздравляю тебя, Илья, а пожелать хочу счастливого и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.
Поздравления с Днем ангела Ильи 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Твоє ім'я Ілля – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
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Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Іллею буде.
Поздравления с Днем ангела Ильи 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Илья, пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, успеха и удачи!
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Поздравляю с праздником тебя, Илья. Желаю жизни сладкой и вкусной, как спелая груша, желаю удачи, любви и веселья, огромного счастья, верных друзей и несомненного везения. Будь крепким, добрым и успешным, пусть будет радость в твоей душе искренней и безграничной.
Поздравления с Днем ангела Ильи 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Іллі,
Прийми привітання!
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Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Ілля, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!