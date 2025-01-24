З Днем ангела Ксенії 2025: найщиріші привітання у картинках і словах

24 січня в Україні відзначають День ангела Ксенії. У цей день багато жінок святкують іменини, тому варто привітати їх зі святом.

Ім'я Ксенія походить з Давньої Греції та означає "гостинна". Такі жінки мають велике коло спілкування та легко йдуть на зустріч до нових знайомств, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Не пропустіть Найтепліші привітання з Днем ангела Оксани 2025: зворушливі слова у прозі, віршах і картинках

Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Ксенії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які святкують сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Ксенії 2025: картинки, проза й вірші

Дорога Ксенія! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі успіхів, не зупиняйся на досягнутому, йди вперед, реалізуй бажання. Нехай впевненість у своїх силах сягає небес.

***

Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Ксенії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ксені нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Ксеніє, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

Привітання з Днем ангела Ксенії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ти, Ксенія, наше диво,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

З Днем ангела, Ксеніє! Нехай твоя свята покровителька береже від біди, скеровує на правильний шлях і допоможе досягти всіх намічених цілей. Бажаю бездоганного здоров'я, приємних сюрпризів і найщасливішої долі.

Привітання з Днем ангела Ксенії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ксеніє, вітаю із Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує лише удачу та море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх бід.