Ім'я Ксенія походить з Давньої Греції та означає "гостинна". Такі жінки мають велике коло спілкування та легко йдуть на зустріч до нових знайомств, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.
Не пропустіть Найтепліші привітання з Днем ангела Оксани 2025: зворушливі слова у прозі, віршах і картинках
Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Ксенії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які святкують сьогодні іменини.
Привітання з Днем ангела Ксенії 2025: картинки, проза й вірші
Дорога Ксенія! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі успіхів, не зупиняйся на досягнутому, йди вперед, реалізуй бажання. Нехай впевненість у своїх силах сягає небес.
***
Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Привітання з Днем ангела Ксенії 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ксені нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Ксеніє, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
Привітання з Днем ангела Ксенії 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Ти, Ксенія, наше диво,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
З Днем ангела, Ксеніє! Нехай твоя свята покровителька береже від біди, скеровує на правильний шлях і допоможе досягти всіх намічених цілей. Бажаю бездоганного здоров'я, приємних сюрпризів і найщасливішої долі.
Привітання з Днем ангела Ксенії 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Ксеніє, вітаю із Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує лише удачу та море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх бід.