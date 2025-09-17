День ангела Любові 2025: найкращі привітання з іменинами у картинках і словах
- 17 вересня святкують День ангела Любові, ім'я якої означає "кохання" і походить зі Стародавньої Греції.
- Редакція підготувала привітання з Днем ангела Любові у картинках, прозі й віршах для тих, хто святкує іменини цього дня.
Традиційно 17 вересня святкують День ангела Любові. На теплі слова заслуговує кожна, тож подаруйте гарний настрій власницям цього імені.
Ім'я Любов прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "кохання". У давнину так звали одну з сестер-мучениць, яку стратили через вірність Сину Божому. Таке ім'я асоціюється зі світлим почуттям, тому наділяє своїх власниць доброзичливістю та красою, пише LifeStyle24.
Наша редакція підготувала красиві привітання з Днем ангела Любові у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які святкують 17 вересня іменини.
Привітання з Днем ангела Любові 2025 у картинках і листівках
Привітання з Днем ангела Любові 2025 у прозі
Любов, вітаю тебе з Днем твого ангела! Бажаю, щоб твій ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!
***
Вітаю з Днем Ангела Любові. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, сприяє в досягненні поставленої мети і захистить від всього лихого у житті.
***
Любов. У День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.
***
Дорога Любов! У День твого ангела від щирого серця хочу побажати добрих позовів серця, щедрості душі праведних діянь, добрих справ, небесної благодаті, істинних цінностей життя, Божої допомоги, щирих молитв і міцної віри.
***
Дорога Любов. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов'ю буде завжди сповнене твоє життя.
Привітання з Днем ангела Любові 2025 у віршах
День Любові наступає,
Ясне сонечко вже сяє.
Веселку з променів складає,
З Днем ангела тебе вітає.
Тебе я також хочу привітати,
З пташками пісню заспівати.
Здоров'я, щастя і добра,
Удачі, кохання на усі літа.
***
Бажаю миру і світлої долі Любі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
***
З Днем ангела Любов я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Сонечко в небесах яскраво сяє,
Ангелик для тебе проміння збирає,
І кожна травинка в цей день промовляє,
Нашу подруженьку Любу вітає!
Вже й небо надвечір темніє,
А природа все про твоє свято мріє,
Зоря перша у вікно заглядає,
І з іменинами Любу вітає!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела Люба, найкращі привітання!