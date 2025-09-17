Традиционно 17 сентября празднуют День ангела Любви. Теплых слов заслуживает каждая, поэтому подарите хорошее настроение обладательницам этого имени.

Имя Любовь пришло к нам из Древней Греции и означает "любовь". В древности так звали одну из сестер-мучениц, которую казнили за верность Сыну Божьему. Такое имя ассоциируется со светлым чувством, поэтому наделяет своих обладательниц доброжелательностью и красотой, пишет LifeStyle24.

Наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем ангела Любви в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые празднуют 17 сентября именины.

Поздравления с Днем ангела Любви 2025 в картинках и открытках

Поздравления с Днем ангела Любви 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Любви 2025 в прозе

Любовь, поздравляю тебя с Днем твоего ангела! Желаю, чтобы твой ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и замечательными впечатлениями. Изобилия, любви и благополучия!

***

Поздравляю с Днем Ангела Любви. Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, способствует в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.

***

Любовь. В День твоего Ангела хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, чуткостью сердца и добротой души, делая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит настоящую любовь и удачу, а твой ангел будет всегда настороже.

***

Дорогая Любовь! В День твоего ангела от всей души хочу пожелать добрых позывов сердца, щедрости души праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.

***

Дорогая Любовь. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.

Поздравления с Днем ангела Любви 2025 в стихах

День Любові наступає,

Ясне сонечко вже сяє.

Веселку з променів складає,

З Днем ангела тебе вітає.

Тебе я також хочу привітати,

З пташками пісню заспівати.

Здоров'я, щастя і добра,

Удачі, кохання на усі літа.

***

Бажаю миру і світлої долі Любі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

***

З Днем ангела Любов я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Сонечко в небесах яскраво сяє,

Ангелик для тебе проміння збирає,

І кожна травинка в цей день промовляє,

Нашу подруженьку Любу вітає!

Вже й небо надвечір темніє,

А природа все про твоє свято мріє,

Зоря перша у вікно заглядає,

І з іменинами Любу вітає!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Люба, найкращі привітання!