Имя Любовь пришло к нам из Древней Греции и означает "любовь". В древности так звали одну из сестер-мучениц, которую казнили за верность Сыну Божьему. Такое имя ассоциируется со светлым чувством, поэтому наделяет своих обладательниц доброжелательностью и красотой, пишет LifeStyle24.
Наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем ангела Любви в картинках, прозе и стихах.
Поздравления с Днем ангела Любви 2025 в картинках и открытках
Поздравления с Днем ангела Любви 2025 / Коллаж LifeStyle24
Поздравления с Днем ангела Любви 2025 в прозе
Любовь, поздравляю тебя с Днем твоего ангела! Желаю, чтобы твой ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и замечательными впечатлениями. Изобилия, любви и благополучия!
***
Поздравляю с Днем Ангела Любви. Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, способствует в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.
***
Любовь. В День твоего Ангела хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, чуткостью сердца и добротой души, делая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит настоящую любовь и удачу, а твой ангел будет всегда настороже.
***
Дорогая Любовь! В День твоего ангела от всей души хочу пожелать добрых позывов сердца, щедрости души праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.
***
Дорогая Любовь. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.
Поздравления с Днем ангела Любви 2025 в стихах
День Любові наступає,
Ясне сонечко вже сяє.
Веселку з променів складає,
З Днем ангела тебе вітає.
Тебе я також хочу привітати,
З пташками пісню заспівати.
Здоров'я, щастя і добра,
Удачі, кохання на усі літа.
***
Бажаю миру і світлої долі Любі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
***
З Днем ангела Любов я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Сонечко в небесах яскраво сяє,
Ангелик для тебе проміння збирає,
І кожна травинка в цей день промовляє,
Нашу подруженьку Любу вітає!
Вже й небо надвечір темніє,
А природа все про твоє свято мріє,
Зоря перша у вікно заглядає,
І з іменинами Любу вітає!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела Люба, найкращі привітання!