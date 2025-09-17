Ім'я Любов прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "кохання". У давнину так звали одну з сестер-мучениць, яку стратили через вірність Сину Божому. Таке ім'я асоціюється зі світлим почуттям, тому наділяє своїх власниць доброзичливістю та красою, пише LifeStyle24.
Цікаво Зворушливі привітання з Днем ангела Віри 2025: теплі слова у прозі, віршах і картинках
Наша редакція підготувала красиві привітання з Днем ангела Любові у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які святкують 17 вересня іменини.
Привітання з Днем ангела Любові 2025 у картинках і листівках
Привітання з Днем ангела Любові 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Днем ангела Любові 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Днем ангела Любові 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Днем ангела Любові 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Днем ангела Любові 2025 у прозі
Любов, вітаю тебе з Днем твого ангела! Бажаю, щоб твій ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!
***
Вітаю з Днем Ангела Любові. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, сприяє в досягненні поставленої мети і захистить від всього лихого у житті.
До речі, днями ми вже публікували привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові й Софії 2025 у прозі.
***
Любов. У День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.
***
Дорога Любов! У День твого ангела від щирого серця хочу побажати добрих позовів серця, щедрості душі праведних діянь, добрих справ, небесної благодаті, істинних цінностей життя, Божої допомоги, щирих молитв і міцної віри.
***
Дорога Любов. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов'ю буде завжди сповнене твоє життя.
Привітання з Днем ангела Любові 2025 у віршах
День Любові наступає,
Ясне сонечко вже сяє.
Веселку з променів складає,
З Днем ангела тебе вітає.
Тебе я також хочу привітати,
З пташками пісню заспівати.
Здоров'я, щастя і добра,
Удачі, кохання на усі літа.
***
Бажаю миру і світлої долі Любі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
***
З Днем ангела Любов я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Сонечко в небесах яскраво сяє,
Ангелик для тебе проміння збирає,
І кожна травинка в цей день промовляє,
Нашу подруженьку Любу вітає!
Вже й небо надвечір темніє,
А природа все про твоє свято мріє,
Зоря перша у вікно заглядає,
І з іменинами Любу вітає!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела Люба, найкращі привітання!