Ім'я Любов прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "кохання". У давнину так звали одну з сестер-мучениць, яку стратили через вірність Сину Божому. Таке ім'я асоціюється зі світлим почуттям, тому наділяє своїх власниць доброзичливістю та красою, пише LifeStyle24.

Наша редакція підготувала красиві привітання з Днем ангела Любові у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які святкують 17 вересня іменини.

Привітання з Днем ангела Любові 2025 у картинках і листівках

Привітання з Днем ангела Любові 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Любові 2025 у прозі

Любов, вітаю тебе з Днем твого ангела! Бажаю, щоб твій ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!

Вітаю з Днем Ангела Любові. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, сприяє в досягненні поставленої мети і захистить від всього лихого у житті.

Любов. У День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.

Дорога Любов! У День твого ангела від щирого серця хочу побажати добрих позовів серця, щедрості душі праведних діянь, добрих справ, небесної благодаті, істинних цінностей життя, Божої допомоги, щирих молитв і міцної віри.

Дорога Любов. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов'ю буде завжди сповнене твоє життя.

Привітання з Днем ангела Любові 2025 у віршах

День Любові наступає,

Ясне сонечко вже сяє.

Веселку з променів складає,

З Днем ангела тебе вітає.

Тебе я також хочу привітати,

З пташками пісню заспівати.

Здоров'я, щастя і добра,

Удачі, кохання на усі літа.

Бажаю миру і світлої долі Любі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

З Днем ангела Любов я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

Сонечко в небесах яскраво сяє,

Ангелик для тебе проміння збирає,

І кожна травинка в цей день промовляє,

Нашу подруженьку Любу вітає!

Вже й небо надвечір темніє,

А природа все про твоє свято мріє,

Зоря перша у вікно заглядає,

І з іменинами Любу вітає!

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Люба, найкращі привітання!