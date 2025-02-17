З Днем ангела Мар'яни 2025: найгарніші картинки-привітання з іменинами

17 лютого святкують День ангела Мар'яни. В Україні багато жінок з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Мар'яна має кілька версій походження: перша – від чоловічого варіанту Мар'ян, який утворили з латинської мови та означає "морський"; друга – від поєднання імен Марія, яке трактується як "пані" або "кохана", та Анна, яке перекладається як "благодать". Мар'яни – дуже яскраві та енергійні жінки, які поєднують у собі силу волі та чутливість. Власниці цього імені мають м'який характер та полюбляють допомагати іншим, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Не пропустіть Найтепліші привітання з Днем ангела Мар'яни 2025: щирі слова у прозі й віршах

З нагоди Дня ангела Мар'яни наша редакція підготувала чарівні картинки-привітання. Надішліть їх своїм друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Мар'яни

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Мар'яни святкували іменини 2 березня, а зараз їх мають – 17 лютого.