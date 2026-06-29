Сьогодні – День Петра й Павла 2026: найтепліші привітання зі святом

Щороку 29 червня в Україні відзначають День ангела Петра й Павла. У це свято заведено вітати власників цих імен і бажати їм усього найкращого.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Петра й Павла. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини. Подаруйте гарний настрій власникам імен Петро і Павло у їхнє свято.

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День Петра і Павла 2026: картинки-привітання зі святом

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Для довідки! Ім'я Петро походить із давньогрецької мови та означає "скеля" або "камінь". Водночас ім'я Павло має латинське коріння й перекладається як "малий" або "скромний".

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу

До речі, наша редакція раніше вже публікувала красиві привітання з Днем ангела Петра у картинках і листівках. Якщо ви хочете підняти настрій своїм найріднішим, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою.