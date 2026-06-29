Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Петра й Павла. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини. Подаруйте гарний настрій власникам імен Петро і Павло у їхнє свято.
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День Петра і Павла 2026: картинки-привітання зі святом
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу
Для довідки! Ім'я Петро походить із давньогрецької мови та означає "скеля" або "камінь". Водночас ім'я Павло має латинське коріння й перекладається як "малий" або "скромний".
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем Петра і Павла 2026 / Колаж 24 Каналу
До речі, наша редакція раніше вже публікувала красиві привітання з Днем ангела Петра у картинках і листівках. Якщо ви хочете підняти настрій своїм найріднішим, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою.