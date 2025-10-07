7 жовтня святкують День ангела Сергія. В Україні багато чоловіків з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Сергій має кілька версій походження: перша – від давньоримського прізвища Sergius, яке означає "знатний", друга – від латинського вислову servi dei, який перекладається як "слуга Бога". Розвинена інтуїція та відкритість до всього нового дозволяють Сергіям розв'язувати навіть найскладніші проблеми, пише LifeStyle24.

Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Сергій у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, і надішліть друзям, колегам, знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

День ангела Сергія 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажанами, добрими і простими.

Завжди усміхненими і милими,

Завжди коханими і єдиними.

***

Вітаємо з іменинами! З цієї нагоди зичимо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого ангела-охоронця це буде ще легше здійснити.

Привітання з Днем ангела 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У День ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, всюдисущої удачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!

***

Твоє ім'я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Дорогий, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

Коли раніше святкували День ангела Сергія?

У 2023 році Україна перейшла на новоюліанський календар, тому дати більшості церковних свят змістилися на 13 днів.

Цьогоріч Сергії відзначають свої іменини 7 жовтня, тоді як раніше святкували – 20 жовтня.

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".