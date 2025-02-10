З Днем ангела Валентини 2025: чарівні картинки-привітання з іменинами

10 лютого люди відзначають День ангела Валентини, за новим церковним календарем. В Україні багато жінок з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Валентина має латинське походження та означає "здорова" або "сильна". Такі жінки легко знаходять спільну мову з іншими людьми завдяки своїй доброзичливості. Представниці цього імені – дуже щедрі й співчутливі, тому завжди готові допомогти рідним та порадити розв'язок певної проблеми. Валентини знають як подолати життєві негаразди та не впасти у відчай, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Найщиріші привітання з Днем ангела Валентини 2025: теплі слова у прозі й віршах

З нагоди Дня ангела Валентини наша редакція підготувала чарівні картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним і близьким, хто відзначає сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Валентини 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Валентини

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Валентини святкували іменини 23 лютого, а зараз їх мають – 10 лютого.