Валентина – означає "здорова" або "сильна", розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати. Власниці цього імені – доброзичливі жінки, які ніколи не впадають у відчай.

Не пропустіть З Днем ангела Валентини 2025: чарівні картинки-привітання з іменинами

Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Валентини у прозі, картинках і віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які святкують сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Валентини 2025: проза, картинки й вірші

З Днем ангела, Валентино! Хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.

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Валентино, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

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Хай Валентину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, дорога Валентино,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела Валентини. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками й сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі.

Привітання з Днем ангела Валентини 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела Валентину вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Валентино, у цей особливий день, День твого ангела, хочу побажати тобі міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним захисником.