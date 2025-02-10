Валентина – означает "здоровая" или "сильная", рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут. Обладательницы этого имени – доброжелательные женщины, которые никогда не отчаиваются.

Не пропустите С Днем ангела Валентины 2025: очаровательные картинки-поздравления с именинами

Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Валентины в прозе, картинках и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которые празднуют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025: проза, картинки и стихи

С Днем ангела, Валентино! Хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Валентина, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Хай Валентину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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Сьогодні, дорога Валентино,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Поздравляю тебя от всей души с Днем ангела Валентины. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем ангела Валентину вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Валентина, в этот особенный день, День твоего ангела, хочу пожелать тебе крепкого здоровья, безграничной энергии, огромного счастья и неиссякаемого вдохновения. Пусть твой ангел всегда будет твоим надежным защитником.