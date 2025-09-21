Батьківство завжди було одним із головних моральних орієнтирів у суспільстві. Якщо День матері в Україні давно здобув широке визнання, то ідея вшанування батька як не менш важливої постаті з'явилася відносно нещодавно.

Щороку в третю неділю вересня українці відзначають Всенародний день батька. Що це за свято, яка його історія – розповідає LifeStyle24 з посиланням на громадську організацію "Міжнародний центр батьківства".

Всенародний день батька 2025: що це за свято?

Питання про створення в Україні офіційного Дня батька вперше було порушене ще у 2001 році громадськими об'єднаннями жінок. Ця ідея швидко знайшла підтримку серед активістів, адже в українському суспільстві дедалі гостріше відчувалася потреба у відновленні традицій відповідального батьківства та визнанні ролі чоловіка в родині.

У 2003 році ініціативна група під керівництвом Олександра Марченка зареєструвала громадську організацію "Міжнародний центр батьківства". Її метою став розвиток культури батьківства в Україні.

У 2005 році Міністерство у справах сім'ї, молоді й спорту винесло на розгляд Кабінету Міністрів перший проєкт Указу Президента "Про День батька". Однак тоді документ відхилили, визнавши це питання "неактуальним". Відповіддю на це стало започаткування у 2006 році громадської ініціативи "День батька" "Міжнародним центром батьківства". Тоді активісти зібрали 10 тисяч підписів громадян України під зверненням до Президента на підтримку встановлення офіційного свята.

У 2008 році відбувся Всеукраїнський форум "Важливість ролі батька в сім'ї та суспільстві". На його підставі Міністерство сім'ї, молоді й спорту разом із громадськістю підготувало другий проєкт Указу Президента. Втім, Кабмін знову його відхилив, пояснюючи своє рішення необхідністю "дочекатися стабілізації ситуації, пов'язаної зі світовою фінансовою кризою".

Попри відмови урядовців, ідея створення свята для батьків набула великої підтримки серед суспільства. Вже з 2009 року громадські організації за активної участі місцевої влади почали щороку відзначати День тата у третю неділю вересня. Згодом це свято переросло у Всенародний день батька, який святкують досі.

Привітання з Всенародним днем батька 2025: картинки, проза й вірші

Татку, ти – моя сила, моя підтримка і найкращий друг! Дякую тобі за мудрість, турботу і нескінченну любов. З Днем батька! Бажаю тобі здоров'я, щастя та безліч щасливих моментів!

***

Тату, твоя підтримка – найцінніший подарунок у житті! Дякую тобі за кожен мудрий урок, за твою доброту і за тепло, яке ти даруєш. Нехай цей день буде сповнений щасливих миттєвостей!

Привітання зі Всенародним днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ти – наш супергерой без плаща, але з великим серцем! Твої подвиги – це кожна прочитана казка, кожен вирішений виклик і кожне добре слово. З Днем батька! Будь щасливий сьогодні і щодня!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

Привітання зі Всенародним днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий у світі, мій хороший тато.

***

Татку рідний, добрий, щедрий,

Мудрий, сильний і простий –

Ти у серці моїм – лідер,

Мій захисник золотий.

Дякую за всі поради,

За підтримку день при дні.

Будь здоровим, щасливим завжди,

Дорогий татусю мій!

Привітання зі Всенародним днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли святкують День батька в Україні?