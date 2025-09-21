Отцовство всегда было одним из главных моральных ориентиров в обществе. Если День матери в Украине давно получил широкое признание, то идея чествования отца как не менее важной фигуры появилась относительно недавно.

Каждый год в третье воскресенье сентября украинцы отмечают Всенародный день отца. Что это за праздник, какая его история – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на общественную организацию "Международный центр отцовства".

Всенародный день отца 2025: что это за праздник?

Вопрос о создании в Украине официального Дня отца впервые был поднят еще в 2001 году общественными объединениями женщин. Эта идея быстро нашла поддержку среди активистов, ведь в украинском обществе все острее ощущалась потребность в восстановлении традиций ответственного отцовства и признании роли мужчины в семье.

В 2003 году инициативная группа под руководством Александра Марченко зарегистрировала общественную организацию "Международный центр отцовства". Ее целью стало развитие культуры отцовства в Украине.

В 2005 году Министерство по делам семьи, молодежи и спорта вынесло на рассмотрение Кабинета Министров первый проект Указа Президента "О Дне отца". Однако тогда документ отклонили, признав этот вопрос "неактуальным". Ответом на это стало начало в 2006 году общественной инициативы "День отца" "Международным центром отцовства". Тогда активисты собрали 10 тысяч подписей граждан Украины под обращением к Президенту в поддержку установления официального праздника.

В 2008 году состоялся Всеукраинский форум "Важность роли отца в семье и обществе". На его основании Министерство семьи, молодежи и спорта вместе с общественностью подготовило второй проект Указа Президента. Впрочем, Кабмин снова его отклонил, объясняя свое решение необходимостью "дождаться стабилизации ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом".

Несмотря на отказы чиновников, идея создания праздника для родителей приобрела большую поддержку среди общества. Уже с 2009 года общественные организации при активном участии местных властей начали ежегодно отмечать День отца в третье воскресенье сентября. Впоследствии этот праздник перерос во Всенародный день отца, который празднуют до сих пор.

Поздравления с Всенародным днем отца 2025: картинки, проза и стихи

Папа, ты – моя сила, моя поддержка и лучший друг! Спасибо тебе за мудрость, заботу и бесконечную любовь. С Днем отца! Желаю тебе здоровья, счастья и множество счастливых моментов!

***

Тату, твоя поддержка – самый ценный подарок в жизни! Спасибо тебе за каждый мудрый урок, за твою доброту и за тепло, которое ты даришь. Пусть этот день будет полон счастливых мгновений!

Поздравление со Всенародным днем отца 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Ты – наш супергерой без плаща, но с большим сердцем! Твои подвиги – это каждая прочитанная сказка, каждый решенный вызов и каждое доброе слово. С Днем отца! Будь счастлив сегодня и каждый день!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

Поздравление со Всенародным днем отца 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий у світі, мій хороший тато.

***

Татку рідний, добрий, щедрий,

Мудрий, сильний і простий –

Ти у серці моїм – лідер,

Мій захисник золотий.

Дякую за всі поради,

За підтримку день при дні.

Будь здоровим, щасливим завжди,

Дорогий татусю мій!

Поздравление со Всенародным днем отца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда празднуют День отца в Украине?