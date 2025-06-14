День батька 2025: як вшанувати пам'ять тих, кого вже немає з нами

Щороку в третю неділю червня в Україні відзначається День батька. Його офіційно встановили у 2019 році. У це свято діти традиційно вітають рідних людей, дарують їм подарунки та проводять час разом.

Цьогоріч День батька в Україні припадає на 15 червня, тобто відзначатиметься вже завтра. У це свято згадуємо й татусів, які померли. Чимало дітей втратили найрідніших під час повномасштабного вторгнення, пише LifeStyle 24.

До слова Вже зовсім скоро: коли українці відзначатимуть День батька у 2025 році

Як вшанувати пам'ять батька, який помер

Якщо ваш батько помер, згадайте його у це свято. Зберіться разом з рідними та близькими, обговоріть теплі та яскраві моменти, пов'язані з ним. Прийдіть на могилу татуся, запаліть свічку, покладіть квіти та подякуйте за те, що подарував життя, виховав, був поруч у хвилини радості й смутку, обов'язково прочитайте молитву.

Також можна написати лист до батька. Ми часто шкодуємо, що не встигли сказати щось рідним, коли вони були живі. Викладіть свої емоції, почуття та думки на папір, зверніться до татуся з теплими словами.

До речі, лист можна віднести на могилу батька. Варто пам'ятати, що близькі живуть у наших серцях доти, доки ми про них не забуваємо. Вони оберігають нас з неба та підказують правильний шлях.

Напишіть лист до батька / Фото Freepik

Зберіть рідних та друзів свого татуся в місці, яке він обожнював. Візьміть спільні фотографії, цінні речі – загалом те, що він любив. Щирі розмови та приємні спогади – це хороший спосіб згадати людину, якої вже немає в живих.

Ви також можете провести День батька наодинці. Наприклад, взяти альбом з фотографіями, включити в навушниках улюблені пісні татуся і згадати його в тиші, щоб нікого не було поряд.

Зазначимо, раніше ми робили добірку патріотичних привітань з Днем батька.