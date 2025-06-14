LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем батька у листівках і прозі для чоловіків, які виростили захисників, волонтерів, борців за свободу, справжніх синів і дочок України. Надішліть ці вітання найріднішим людям та підніміть їм настрій у це свято.

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День батька 2025: привітання у листівках і прозі

Привітання з Днем батька від сина

Тату, я дякую тобі за те, що виростив мене справжньою людиною. Нехай сьогодні твоє серце зігріється моїми словами й нашою любов'ю. З Днем батька, тату. Слава Україні – і слава тобі!

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Низько вклоняюсь тобі, тату, за твої терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими ти, долаючи нинішні негаразди, зберігаєш віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож бажаю здоров'я тобі, тепла і добробуту. Хай під променями червневого сонця розтануть усі твої негаразди!

Привітання з Днем батька від сина / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька від доньки

Любий, найкращий татусю! Вітаю з Днем батька! Дякую за те, що ти стоїш на захисті нашої України та борешся за її свободу. Ти справжній герой, і я дуже пишаюся тим, що ти мій батько. Нехай твої подвиги принесуть перемогу нашій незламній державі, а твоя відвага та мужність будуть прикладом для наступних поколінь. Повертайся якнайшвидше з перемогою!

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Дорогий татусю! Вітаю з Днем Батька! Я вірю, що ти, як і тисячі інших українських захисників, зробив все можливе, щоб наша країна залишалася безпечною та незалежною. Я дуже пишаюся твоїми зусиллями, і обіцяю, що завжди буду пам'ятати твій внесок у нашу боротьбу за свободу та незалежність.

Привітання з Днем батька від доньки / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька для чоловіка від дружини

Вітаю тебе з сьогоднішнім святом – Днем батька! Твоя сміливість та відвага вражають мене, і я бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти міг продовжувати свою службу на користь нашій Україні. Я дуже пишаюся тим, що мій чоловік – Захисник України. Твої подвиги не залишаться непоміченими, а твоя відвага та мужність завжди будуть прикладом для мене та всіх українців. Нехай Бог благословляє тебе на твоєму шляху, а твої зусилля завжди будуть на благо нашої країни та нашого народу. З Днем батька! Ти мій герой!

Привітання з Днем батька чоловіку від дружини 2025 / Колаж LifeStyle24

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Коханий, вітаю тебе з Днем батька! Я дуже пишаюся тобою та твоїми зусиллями на благо нашої України. Твоя сміливість та відвага надають нам всім надію на перемогу у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Нехай Бог благословляє тебе на твоєму шляху, а твої подвиги завжди залишаються в серцях наших людей.