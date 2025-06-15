У цей день стрічки Instagram наповнюються світлинами з татами, архівними кадрами з дитинства й щирими словами вдячності. LifeStyle24 підготував добірку підписів для дописів, які дозволять передати вам свої щирі емоції у День батька.

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День батька 2025: підписи для інстаграм-дописів

Дякую, що був сильним, коли я була слабкою, і спокійним, коли я хвилювалась. Бажаю тобі, тату, щоб доля була до тебе така ж добра, як ти до нас.

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Нехай твої дні будуть сповнені світла, а вечори – тишею, яку ти так любиш. З Днем батька, тату!

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Ти подарував мені крила, навіть коли сам йшов пішки. Нехай твої мрії здійснюються, тату! Ти заслуговуєш найкращого.

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Ти ніколи не вимагав подяк, але сьогодні я кажу: дякую за дитинство та вибір бути поруч. Бажаю, щоб і тобі було легко й щасливо жити.

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай у твоєму житті буде менше клопоту, більше риболовлі, смачного борщу й теплих родинних обіймів.

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Дорогий тату, бажаю тобі жити з радістю в серці, з миром у душі та любов'ю в кожному дні. Дякую, що ти є.

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Дякую, що навчив мене стояти на своїх ногах. Тепер я бажаю тобі більше моментів, коли можна просто сісти й відпочити.

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Тату, бажаю, щоб твої мрії здійснювались так само впевнено, як ти колись навчив мене їздити на велосипеді.

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай у твоєму житті буде стільки тепла, скільки ти віддав нам. Ти гідний найкращого. З Днем батька!

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Ти завжди тримав мене за руку в потрібний момент. А я завжди триматиму твої настанови у голові. Нехай життя дарує тобі радість, спокій і гарні звістки!