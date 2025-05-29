Про те, коли відбудеться День батька в Україні у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде День батька в Україні у 2025 році

День батька в Україні офіційно встановили не так давно. У 2019 році, тодішній президент країни Петро Порошенко підписав Указ, за яким створили це свято. Відтоді його щорічно відзначають у третю неділю червня, за прикладом багатьох країн світу. Цьогоріч це свято припадає на 15 червня.

Що цікаво, історія Дня батька бере початок у США на початку XX століття. Після того, як День матері став національним святом, з'явилася ініціатива вшанувати й батьків. Ініціаторкою створення Дня батька стала Сонора Додд – донька ветерана війни, яка хотіла віддячити своєму татові за виховання шістьох дітей. Вже з 1910 року у США почали відзначати це свято, яке згодом поширилося світом.

День батька 2025 / Фото Freepik

Зазначимо, наша редакція раніше розповідала про міжнародні свята червня 2025 року.

Традиції Дня батька в Україні

В Україні це свято не є дуже популярним, але щороку все більше українців долучається до святкування. У цей день діти дякують своїм татам за любов, підтримку, поради та приклад мужності. Водночас родини традиційно влаштовують теплі сімейні вечері, тематичні пікніки або просто проводять час разом.

Що цікаво, напередодні у школах і дитячих садках влаштовують виставки малюнків і святкові концерти. Крім цього, все частіше діти дарують батькам власноруч зроблені листівки чи подарунки, в які вклали душу.