О том, когда состоится День отца в Украине в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет День отца в Украине в 2025 году

День отца в Украине официально установили не так давно. В 2019 году, тогдашний президент страны Петр Порошенко подписал Указ, по которому создали этот праздник. С тех пор его ежегодно отмечают в третье воскресенье июня, по примеру многих стран мира. В этом году этот праздник приходится на 15 июня.

Что интересно, история Дня отца берет начало в США в начале XX века. После того, как День матери стал национальным праздником, появилась инициатива почтить и отцов. Инициатором создания Дня отца стала Сонора Додд – дочь ветерана войны, которая хотела отблагодарить своего отца за воспитание шестерых детей. Уже с 1910 года в США начали отмечать этот праздник, который впоследствии распространился по миру.

День отца 2025 / Фото Freepik

Отметим, наша редакция ранее рассказывала о международных праздниках июня 2025 года.

Традиции Дня отца в Украине

В Украине этот праздник не является очень популярным, но ежегодно все больше украинцев приобщается к празднованию. В этот день дети благодарят своих пап за любовь, поддержку, советы и пример мужества. В то же время семьи традиционно устраивают теплые семейные ужины, тематические пикники или просто проводят время вместе.

Что интересно, накануне в школах и детских садах устраивают выставки рисунков и праздничные концерты. Кроме этого, все чаще дети дарят родителям собственноручно сделанные открытки или подарки, в которые вложили душу.