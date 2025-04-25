В День святых Петра и Павла верующие обычно посещают праздничные литургии и посвящают свободное время молитве. Христиане просят у апостолов мира и духовной силы, рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет День святых апостолов Петра и Павла в 2025 году

Ранее праздник отмечали 12 июля, однако после перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь все изменилось. С сентября 2023 года даты многих религиозных праздников были перенесены. С тех пор украинцы празднуют День Петра и Павла на 13 дней раньше.

В этом году верующие встретят этот праздник 29 июня. Традиционно ему предшествует Петров пост, который начинается через неделю после Троицы.

День святых Петра и Павла 2025 / Фото Pinterest

Традиция Дня святых Петра и Павла

Апостол Петр считается покровителем рыбаков, а Павел – учителей и проповедников. Именно поэтому принято в этот день посещать Божью службу в храме, ставить свечи за здоровье родных и молиться святым о помощи в учебе, хорошем урожае и защите от болезней.

Кроме этого, хозяйки на праздник Петра и Павла традиционно пекут мандрики – лепешки, которые готовятся из муки, сыра и яиц. В народе верят, что именно это блюдо апостолы ели, когда долго и далеко путешествовали.

Что интересно, молодые девушки любили гадать на будущих мужей в этот день. Для этого женщины брали 12 различных растений, клали их под подушку и проговаривали специальные слова. Считалось, что во сне можно будет увидеть своего любимого. К тому же в этот день традиционно начиналась пора свадеб и открывался летний сезон у рыбаков.