В это время христиане воздерживаются от потребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам. Что нельзя делать в Петров пост – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Календарь праздников и выходных на июнь 2025: будут ли украинцы отдыхать на День отца

Что нельзя делать в Петров пост

Во время Петрова поста существуют определенные ограничения и запреты, которых следует придерживаться верующим. В частности, на это время следует отказаться от употребления мяса, яиц и молочных продуктов. Однако христианам разрешается есть рыбу и морепродукты во все дни, кроме среды и пятницы, поскольку апостол Петр был покровителем рыбаков. В то же время Православная Церковь Украины отмечает, что пост можно соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям разрешается не ограничивать себя в питании.

Также во время Петрова поста нельзя:

  • лениться и бездельничать;
  • отказывать в помощи нуждающимся;
  • тратить много денег;
  • ссориться, сквернословить, конфликтовать;
  • праздновать свадьбы и жениться;
  • брать или занимать деньги в долг;
  • устраивать шумные вечеринки и празднования;
  • употреблять алкоголь и курить;
  • думать о плохом;
  • завидовать и сплетничать;
  • стричь волосы;
  • заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Петров пост 2025Петров пост 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на Петров пост

  • Если в первые дни поста идет дождь, то летом будет часто непогода.
  • Если в течение Петрова поста на улице будет солнечно, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если кот постоянно находится рядом с вами, то ожидайте потепления.
  • Если в течение этого периода будет туманно, то лето порадует теплом.
  • Если во время поста часто будет идти дождь, то в этом году будет неурожай.
  • Если в первый день поста увидите радугу, то осень придет рано.