В это время христиане воздерживаются от потребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам. Что нельзя делать в Петров пост – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Петров пост

Во время Петрова поста существуют определенные ограничения и запреты, которых следует придерживаться верующим. В частности, на это время следует отказаться от употребления мяса, яиц и молочных продуктов. Однако христианам разрешается есть рыбу и морепродукты во все дни, кроме среды и пятницы, поскольку апостол Петр был покровителем рыбаков. В то же время Православная Церковь Украины отмечает, что пост можно соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям разрешается не ограничивать себя в питании.

Также во время Петрова поста нельзя:

лениться и бездельничать;

отказывать в помощи нуждающимся;

тратить много денег;

ссориться, сквернословить, конфликтовать;

праздновать свадьбы и жениться;

брать или занимать деньги в долг;

устраивать шумные вечеринки и празднования;

употреблять алкоголь и курить;

думать о плохом;

завидовать и сплетничать;

стричь волосы;

заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Петров пост 2025 / Фото Freepik

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