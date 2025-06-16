У цей час християни утримуються від споживання м'ясних і молочних продуктів, обмежують розваги та присвячують більше часу молитві й добрим справам. Що не можна робити у Петрів піст – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Петрів піст

Під час Петрового посту існують певні обмеження й заборони, яких варто дотримуватися вірянам. Зокрема, на цей час слід відмовитися від вживання м'яса, яєць і молочних продуктів. Однак християнам дозволяється їсти рибу й морепродукти у всі дні, окрім середи та п'ятниці, оскільки апостол Петро був покровителем рибалок. Водночас Православна Церква України наголошує, що посту можна дотримуватися не всім. Так, дітям до 14 років, вагітним жінкам, важкохворим та літнім людям дозволяється не обмежувати себе у харчуванні.

Також під час Петрового посту не можна:

лінуватися й байдикувати;

відмовляти у допомозі нужденним;

витрачати багато грошей;

сваритися, лихословити, конфліктувати;

святкувати весілля та одружуватися;

брати або позичати гроші у борг;

влаштовувати гучні вечірки й святкування;

вживати алкоголь та курити;

думати про погане;

заздрити й пліткувати;

стригти волосся;

займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Петрів піст 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Петрів піст