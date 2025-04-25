У День святих Петра і Павла віряни зазвичай відвідують святкові літургії та присвячують вільний час молитві. Християни просять в апостолів миру та духовної сили, розповідає LifeStyle24.

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Коли буде День святих апостолів Петра і Павла у 2025 році

Раніше свято відзначали 12 липня, проте після переходу Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар все змінилося. З вересня 2023 року дати багатьох релігійних свят були перенесені. Відтоді українці святкують День Петра і Павла на 13 днів раніше.

Цьогоріч віряни зустрінуть це свято 29 червня. Традиційно йому передує Петрів піст, який починається через тиждень після Трійці.

День святих Петра і Павла 2025 / Фото Pinterest

Традиція Дня святих Петра і Павла

Апостол Петро вважається покровителем рибалок, а Павло – вчителів і проповідників. Саме тому заведено у цей день відвідувати Божу службу у храмі, ставити свічки за здоров'я рідних та молитися святим про допомогу в навчанні, гарний врожай і захист від хвороб.

Крім цього, господині на свято Петра і Павла традиційно печуть мандрики – коржики, які готуються з борошна, сиру та яєць. У народі вірять, що саме цю страву апостоли їли, коли довго та далеко подорожували.

Що цікаво, молоді дівчата полюбляли ворожити на майбутніх чоловіків у цей день. Для цього жінки брали 12 різних рослин, клали їх під подушку та промовляли спеціальні слова. Вважалося, що уві сні можна буде побачити свого коханого. До того ж цього дня традиційно починалася пора весіль і відкривався літній сезон у рибалок.