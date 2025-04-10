З Днем братів і сестер 2025: найщиріші привітання у картинках і словах
- День братів і сестер відзначається 10 квітня на честь родинних зв'язків, заснований Клавдією Еварт.
- LifeStyle24 підготував привітання зі святом у картинках, прозі й віршах.
10 квітня в Україні та світі відзначають День братів і сестер. Це тепле свято, яке нагадує про важливість родинних зв'язків.
Його заснувала американка Клавдія Еварт на честь пам'яті своїх брата й сестри, яких втратила в юному віці. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 10 квітня народилася покійна сестра Клавдії – Лізетт.
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У зв'язку з цим, Еварт хотіла створити свято, схоже на День матері чи День батька, але присвячене саме людям, з якими ми ділимо дитинство. З часом ідею Клавдії підтримали у США, і вже в 1998 році це свято офіційно встановили в країні, розповідає LifeStyle24.
У цей день люди дякують своїм братам і сестрам за спільне дитинство та спогади, які їх єднають на все життя. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання. Надішліть їх своїм братам і сестрам та нагадайте їм про свою любов.
Привітання з Днем братів і сестер 2025: картинки, проза й вірші
Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились –
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра – це суттєво,
І найближчі вони все одно!
***
З Днем братів та сестер! Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною!
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Вітаю тебе з одним із найсімейніших свят у році, з днем братів та сестер! Мати з дитинства братика чи сестричку – це велике щастя та подарунок з небес. Я бажаю, щоб твоє життя було сповнене сенсу і радості від спілкування з рідними людьми.
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Цього дня хочу побажати тобі бути найкращим братом/сестрою у цьому світі, дарувати своє добро, любов, співчуття та неймовірну підтримку щодня, ніколи не відчувати самотність і знати, що ти маєш надійне плече, попри все.
Про інші свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.
***
Як добре, що у мене є ти –
Рідна кров, надійна опора,
І кожен день молю я всіх святих,
Щоб між нами не траплялися сварки.
І в цей день долі дякую
За те, що ти живеш на світі цьому.
Я рідко кажу, але я люблю,
Люблю тебе, твої закиди й поради!
***
У день сестер і братів
Міцних усім обіймів,
Теплих стосунків,
Радісних митей.
Жити без сварок намагайтеся,
Найчастіше обіймайтеся,
Допомогу пропонуйте
І не зраджуйте.
***
Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з ним можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.