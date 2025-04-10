З Днем братів і сестер 2025: найщиріші привітання у картинках і словах

10 квітня в Україні та світі відзначають День братів і сестер. Це тепле свято, яке нагадує про важливість родинних зв'язків.

Його заснувала американка Клавдія Еварт на честь пам'яті своїх брата й сестри, яких втратила в юному віці. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 10 квітня народилася покійна сестра Клавдії – Лізетт.

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У зв'язку з цим, Еварт хотіла створити свято, схоже на День матері чи День батька, але присвячене саме людям, з якими ми ділимо дитинство. З часом ідею Клавдії підтримали у США, і вже в 1998 році це свято офіційно встановили в країні, розповідає LifeStyle24.

У цей день люди дякують своїм братам і сестрам за спільне дитинство та спогади, які їх єднають на все життя. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання. Надішліть їх своїм братам і сестрам та нагадайте їм про свою любов.

Привітання з Днем братів і сестер 2025: картинки, проза й вірші

Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!

***

З Днем братів та сестер! Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною!

Привітання з Днем братів і сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з одним із найсімейніших свят у році, з днем братів та сестер! Мати з дитинства братика чи сестричку – це велике щастя та подарунок з небес. Я бажаю, щоб твоє життя було сповнене сенсу і радості від спілкування з рідними людьми.

***

Цього дня хочу побажати тобі бути найкращим братом/сестрою у цьому світі, дарувати своє добро, любов, співчуття та неймовірну підтримку щодня, ніколи не відчувати самотність і знати, що ти маєш надійне плече, попри все.

Про інші свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.

Привітання з Днем братів і сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Як добре, що у мене є ти –

Рідна кров, надійна опора,

І кожен день молю я всіх святих,

Щоб між нами не траплялися сварки.

І в цей день долі дякую

За те, що ти живеш на світі цьому.

Я рідко кажу, але я люблю,

Люблю тебе, твої закиди й поради!

***

У день сестер і братів

Міцних усім обіймів,

Теплих стосунків,

Радісних митей.

Жити без сварок намагайтеся,

Найчастіше обіймайтеся,

Допомогу пропонуйте

І не зраджуйте.

Привітання з Днем братів і сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з ним можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.