Найщиріші привітання з Днем фермера 2026: теплі слова у прозі й віршах

Сьогодні, 19 червня, українці святкують День фермера. Його встановив Указ Президента України Володимира Зеленського у 2020 році.

З нагоди свята наша редакція зібрала теплі привітання з Днем фермера у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм знайомим та друзям, яким хочете подарувати позитивні емоції.

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День фермера 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Зі святом, славний фермере! Бажаю, щоб і клімат, і погода, і настрій, і старання, і здібності, і бажання сприяли процвітанню твоєї справи. Бажаю сил і богатирського здоров'я. Нехай не буде шкідників на грядках. Нехай не буде паразитів у худоби. Нехай не буде конкурентів на ринку. Нехай не буде ворогів у житті. Любові тобі, добробуту й щастя.

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З Днем фермера! Велика подяка вам за шану та любов до землі, терпіння і витримку. Нехай ваша нива щедро колоситься, здоров'я міцніє, трудові успіхи примножуються! Рясних врожаїв, сприятливих погодних умов, затишку та добробуту родинам і плідної праці під мирним небом України!

Привітання з Днем фермера 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Тебе я з Днем фермера,

Фермер, вітаю,

Господарем тобі

Бути на землі бажаю.

Радує нехай нива

Щедрим урожаєм,

Річки нехай молочні

Берегів не знають.

Господарство хай твоє

Зростає і розвивається,

І твоя продукція

На весь світ прославиться.

***

З Днем фермера

Сьогодні тебе вітаю,

На любов любов'ю

Земля нехай відповідає.

Нехай радує тебе

Багатий врожай,

Колос золотий

Хай обернеться в коровай.

Нехай колосяться ниви

Та цвітуть сади,

На землі своїй

Господарем будь ти.

Привітання з Днем фермера 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем фермера! Будь багатою людиною в найширшому розумінні слова: бажаю багатства душі, багатства врожаю, багатства надою, багатства можливостей, багатства ідей, багатства фінансів. І нехай улюблене господарство дарує радість і дохід, а сім'я – щастя і натхнення.

***

Щиро вітаю із професійним святом – з Днем фермера! Бажаю, щоб земля наша рясніла золотом щедрих врожаїв, на столі у кожній оселі завжди був свіжий запашний хліб, а у життя втілюються всі твої плани, задуми та сподівання на радість рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всіх українців. Нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде належно оцінена.

Привітання з Днем фермера 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Фермі ти віддав всі сили,

Розкриваєш свій талант.

Ти господар бездоганний,

Справжній діамант.

У День фермера бажаю

Сил, здоров'я, процвітання,

Нехай приносить тобі прибуток

Твоє славне покликання.

***

Нехай буде життя твоє прекрасне,

І ферма тільки процвітає!

Нехай то сонце світить ясно,

То урожай дощ поливає!

Бути фермером – твоє покликання,

Дуже успішним будь завжди!

Нехай заповітні бажання

Здійсняться без праці!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.