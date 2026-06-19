З нагоди свята наша редакція зібрала теплі привітання з Днем фермера у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм знайомим та друзям, яким хочете подарувати позитивні емоції.
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День фермера 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Зі святом, славний фермере! Бажаю, щоб і клімат, і погода, і настрій, і старання, і здібності, і бажання сприяли процвітанню твоєї справи. Бажаю сил і богатирського здоров'я. Нехай не буде шкідників на грядках. Нехай не буде паразитів у худоби. Нехай не буде конкурентів на ринку. Нехай не буде ворогів у житті. Любові тобі, добробуту й щастя.
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З Днем фермера! Велика подяка вам за шану та любов до землі, терпіння і витримку. Нехай ваша нива щедро колоситься, здоров'я міцніє, трудові успіхи примножуються! Рясних врожаїв, сприятливих погодних умов, затишку та добробуту родинам і плідної праці під мирним небом України!
Привітання з Днем фермера 2026 / Колаж 24 Каналу
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Тебе я з Днем фермера,
Фермер, вітаю,
Господарем тобі
Бути на землі бажаю.
Радує нехай нива
Щедрим урожаєм,
Річки нехай молочні
Берегів не знають.
Господарство хай твоє
Зростає і розвивається,
І твоя продукція
На весь світ прославиться.
***
З Днем фермера
Сьогодні тебе вітаю,
На любов любов'ю
Земля нехай відповідає.
Нехай радує тебе
Багатий врожай,
Колос золотий
Хай обернеться в коровай.
Нехай колосяться ниви
Та цвітуть сади,
На землі своїй
Господарем будь ти.
Привітання з Днем фермера 2026 / Колаж 24 Каналу
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З Днем фермера! Будь багатою людиною в найширшому розумінні слова: бажаю багатства душі, багатства врожаю, багатства надою, багатства можливостей, багатства ідей, багатства фінансів. І нехай улюблене господарство дарує радість і дохід, а сім'я – щастя і натхнення.
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Щиро вітаю із професійним святом – з Днем фермера! Бажаю, щоб земля наша рясніла золотом щедрих врожаїв, на столі у кожній оселі завжди був свіжий запашний хліб, а у життя втілюються всі твої плани, задуми та сподівання на радість рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всіх українців. Нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде належно оцінена.
Привітання з Днем фермера 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Фермі ти віддав всі сили,
Розкриваєш свій талант.
Ти господар бездоганний,
Справжній діамант.
У День фермера бажаю
Сил, здоров'я, процвітання,
Нехай приносить тобі прибуток
Твоє славне покликання.
***
Нехай буде життя твоє прекрасне,
І ферма тільки процвітає!
Нехай то сонце світить ясно,
То урожай дощ поливає!
Бути фермером – твоє покликання,
Дуже успішним будь завжди!
Нехай заповітні бажання
Здійсняться без праці!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.