Саме тоді відповідний президентський указ офіційно закріпив його в календарі. Що цікаво, дата цього професійного свята має глибоке коріння. Адже 19 червня 2003 року парламент ухвалив Закон України "Про фермерське господарство", який заклав правовий фундамент для приватного агробізнесу.

У сучасному світі цей день нагадує про людей, які забезпечують цілу країну їжею. До того ж День фермера не просто вшановує важку щоденну працю на землі, а й привертає увагу суспільства до потреб українського села, допомагає розвивати фермерський рух та робить роботу аграріїв престижною.

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З нагоди свята редакція 24 Каналу підготувала гарні картинки-привітання з Днем фермера. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати час, та надішліть своїм рідним, близьким і друзям, які працюють у цій сфері.

Привітання з Днем фермера 2026: картинки й листівки

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