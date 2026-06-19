Именно тогда соответствующий президентский указ официально закрепил его в календаре. Что интересно, дата этого профессионального праздника имеет глубокие корни. Ведь 19 июня 2003 года парламент принял Закон Украины "О фермерском хозяйстве", который заложил правовую основу для частного агробизнеса.

В современном мире этот день напоминает о людях, которые обеспечивают всю страну продовольствием. К тому же День фермера не просто чествует тяжелый ежедневный труд на земле, но и привлекает внимание общества к потребностям украинского села, помогает развивать фермерское движение и делает работу аграриев престижной.

Смотрите также Почему наши предки панически боялись смотреть в зеркало ночью: вы могли этого не знать

По случаю праздника редакция 24 Канала подготовила красивые картинки-поздравления с Днем фермера. Сохраните их заранее, чтобы позже не тратить время, и отправьте своим родным, близким и друзьям, которые работают в этой сфере.

Поздравления с Днём фермера 2026: картинки и открытки

Поздравления с Днем фермера 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с Днем фермера 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с Днем фермера 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравления с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравление с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравление с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала