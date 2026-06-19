З Днем фермера України 2026: найкрасивіші картинки-привітання зі святом
19 червня в Україні відзначають День фермера. Це свято з'явилося відносно нещодавно – у 2020 році.
Саме тоді відповідний президентський указ офіційно закріпив його в календарі. Що цікаво, дата цього професійного свята має глибоке коріння. Адже 19 червня 2003 року парламент ухвалив Закон України "Про фермерське господарство", який заклав правовий фундамент для приватного агробізнесу.
У сучасному світі цей день нагадує про людей, які забезпечують цілу країну їжею. До того ж День фермера не просто вшановує важку щоденну працю на землі, а й привертає увагу суспільства до потреб українського села, допомагає розвивати фермерський рух та робить роботу аграріїв престижною.
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З нагоди свята редакція 24 Каналу підготувала гарні картинки-привітання з Днем фермера. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати час, та надішліть своїм рідним, близьким і друзям, які працюють у цій сфері.