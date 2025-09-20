Укр Рус
20 вересня, 12:33
2

З Днем хірурга в Україні 2025: теплі привітання у картинках і словах

Влада Пономарьова
Основні тези
  • День хірурга в Україні святкують у третю суботу вересня, і в 2025 році це 20 вересня.
  • LifeStyle24 підготував привітання з Днем хірурга у картинках, прозі й віршах, щоб відзначити працю медичних працівників.

У третю суботу вересня в Україні традиційно святкують День хірурга. Цьогоріч це професійне свято припадає на 20 вересня.

У цей день важливо подякувати медичним працівникам, які щодня рятують десятки життів. LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем хірурга у картинках, прозі й віршах.

День хірурга 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Дорогі хірурги! Ваша праця – це подвиг, який не кожен здатен здійснити. Ви берете на себе відповідальність за життя людей, часто рятуєте тих, кого всі інші вже склали руки. Хай вас завжди супроводжує успіх у кожній операції, і нехай ваші пацієнти завжди віддячують вам щирою посмішкою. Дякую за ваші золоті руки!

***
З Днем хірурга! Нехай Ваші руки завжди творять дива, а серце знаходить радість у врятованих життях. Усього найкращого у професійне свято!

Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Шановні хірурги, прийміть найкращі вітання з професійним святом! Ваша майстерність, відданість і мужність є прикладом справжнього служіння людству.

Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24

***
З Днем хірурга сьогодні
Я щиро вас вітаю.
Вам море сили, щастя
У кожнім дні бажаю.
Щоби роботу вашу
Завжди всі цінували.
Щоб у час відпочинку
Відпустку гарну мали.

***
З Днем хірурга вітаю,
З цим чудовим святом,
Сьогодні від душі бажаю
Вам всього дуже багато:
Терпіння, радості, удачі,
Щоб не зустрічались вам невдачі,
Хай пацієнти всі здорові будуть
І труд важкий ваш не забудуть!

Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Зі святом, хірург прекрасний, 
Вітаю я зараз, 
Багато пацієнтів ваших 
Пам'ятають, цінують, люблять вас. 
Побажати хочу здоров'я, 
Не турбували щоб колеги, 
Щастя вам, добра, удачі, 
Ви – прекрасна людина.