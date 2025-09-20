У третю суботу вересня в Україні традиційно святкують День хірурга. Цьогоріч це професійне свято припадає на 20 вересня.

У цей день важливо подякувати медичним працівникам, які щодня рятують десятки життів. LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем хірурга у картинках, прозі й віршах.

Дивіться також З Днем міста Херсон 2025: найщиріші привітання у картинках і прозі

День хірурга 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Дорогі хірурги! Ваша праця – це подвиг, який не кожен здатен здійснити. Ви берете на себе відповідальність за життя людей, часто рятуєте тих, кого всі інші вже склали руки. Хай вас завжди супроводжує успіх у кожній операції, і нехай ваші пацієнти завжди віддячують вам щирою посмішкою. Дякую за ваші золоті руки!

***

З Днем хірурга! Нехай Ваші руки завжди творять дива, а серце знаходить радість у врятованих життях. Усього найкращого у професійне свято!

Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Шановні хірурги, прийміть найкращі вітання з професійним святом! Ваша майстерність, відданість і мужність є прикладом справжнього служіння людству.

Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, сьогодні, 20 вересня в Україні святкують День фармацевта. Наша редакція вже підготувала гарні картинки-привітання зі святом.

***

З Днем хірурга сьогодні

Я щиро вас вітаю.

Вам море сили, щастя

У кожнім дні бажаю.

Щоби роботу вашу

Завжди всі цінували.

Щоб у час відпочинку

Відпустку гарну мали.

***

З Днем хірурга вітаю,

З цим чудовим святом,

Сьогодні від душі бажаю

Вам всього дуже багато:

Терпіння, радості, удачі,

Щоб не зустрічались вам невдачі,

Хай пацієнти всі здорові будуть

І труд важкий ваш не забудуть!

Привітання з Днем хірурга 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом, хірург прекрасний,

Вітаю я зараз,

Багато пацієнтів ваших

Пам'ятають, цінують, люблять вас.

Побажати хочу здоров'я,

Не турбували щоб колеги,

Щастя вам, добра, удачі,

Ви – прекрасна людина.