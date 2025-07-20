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20 липня, 07:30
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Головні заборони на День святого Іллі 2025, щоб не привабити біди й труднощі

Влада Пономарьова
Основні тези
  • На День святого Іллі 20 липня існують заборони: не можна лаятися, сваритися, купатися у водоймах, влаштовувати гучні святкування, працювати з металом, вогнем чи займатися важкою фізичною працею.

  • Святий пророк Ілля, якого вшановують цього дня, жив у IX столітті до н.е., закликав ізраїльтян покаятися та передбачив трирічну посуху.

     

20 липня українці щороку відзначають День святого пророка Іллі. Наші пращури дотримувалися особливих заборон у цей день, щоб не притягнути біди й невдачі.

Що категорично не можна робити на Іллі – розповідає LifeStyle24.

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Які головні заборони діють на День святого Іллі?

  • Не варто лаятися, сваритися та сперечатися.
  • Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
  • Не рекомендується думати про погане та бажати іншим зла.
  • Не можна купатися у водоймах.
  • Не варто влаштовувати гучні святкування, весілля чи гуляння.
  • Не слід працювати з металом і вогнем.
  • Не рекомендується працювати в полі та на городі.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею.

Що не можна робити в День святого Іллі 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День святого пророка Іллі?

Щороку 20 липня, за новим стилем, віряни вшановують пам'ять святого пророка Іллі. Він жив у IX столітті до нашої ери й присвятив своє життя служінню Господу. У часи правління царя Ахава ізраїльтяни почали поклонятися язичницьким богам, особливо Ваалу. Ілля закликав правителя та народ покаятися, але його не послухали. Тоді пророк передбачив трирічну посуху, і дощ справді перестав падати. 

Під час голоду Ілля переховувався у вдови в Сарепті. Завдяки молитві святого в домі не закінчувалися борошно й олія, а син жінки несподівано воскрес. Згодом Іллі довелося тікати до печери, де якось йому з'явився Бог.

Що цікаво, у цей день наші предки молилися святому та просили в нього зцілення від хвороб та здоров'я для рідних.