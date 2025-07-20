Що категорично не можна робити на Іллі – розповідає LifeStyle24.

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Які головні заборони діють на День святого Іллі?

Не варто лаятися, сваритися та сперечатися.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не рекомендується думати про погане та бажати іншим зла.

Не можна купатися у водоймах.

Не варто влаштовувати гучні святкування, весілля чи гуляння.

Не слід працювати з металом і вогнем.

Не рекомендується працювати в полі та на городі.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Що не можна робити в День святого Іллі 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День святого пророка Іллі?

Щороку 20 липня, за новим стилем, віряни вшановують пам'ять святого пророка Іллі. Він жив у IX столітті до нашої ери й присвятив своє життя служінню Господу. У часи правління царя Ахава ізраїльтяни почали поклонятися язичницьким богам, особливо Ваалу. Ілля закликав правителя та народ покаятися, але його не послухали. Тоді пророк передбачив трирічну посуху, і дощ справді перестав падати.

Під час голоду Ілля переховувався у вдови в Сарепті. Завдяки молитві святого в домі не закінчувалися борошно й олія, а син жінки несподівано воскрес. Згодом Іллі довелося тікати до печери, де якось йому з'явився Бог.

Що цікаво, у цей день наші предки молилися святому та просили в нього зцілення від хвороб та здоров'я для рідних.