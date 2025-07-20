Що категорично не можна робити на Іллі – розповідає LifeStyle24.
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Які головні заборони діють на День святого Іллі?
- Не варто лаятися, сваритися та сперечатися.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не рекомендується думати про погане та бажати іншим зла.
- Не можна купатися у водоймах.
- Не варто влаштовувати гучні святкування, весілля чи гуляння.
- Не слід працювати з металом і вогнем.
- Не рекомендується працювати в полі та на городі.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
Що не можна робити в День святого Іллі 2025 / Фото Freepik
Що відомо про День святого пророка Іллі?
Щороку 20 липня, за новим стилем, віряни вшановують пам'ять святого пророка Іллі. Він жив у IX столітті до нашої ери й присвятив своє життя служінню Господу. У часи правління царя Ахава ізраїльтяни почали поклонятися язичницьким богам, особливо Ваалу. Ілля закликав правителя та народ покаятися, але його не послухали. Тоді пророк передбачив трирічну посуху, і дощ справді перестав падати.
Під час голоду Ілля переховувався у вдови в Сарепті. Завдяки молитві святого в домі не закінчувалися борошно й олія, а син жінки несподівано воскрес. Згодом Іллі довелося тікати до печери, де якось йому з'явився Бог.
Що цікаво, у цей день наші предки молилися святому та просили в нього зцілення від хвороб та здоров'я для рідних.