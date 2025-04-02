З Днем кінолога України 2025: теплі привітання у картинках і прозі

2 квітня в Україні відзначають День кінолога. Це професійне свято для людей, які присвятили своє життя роботі з собаками.

Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 2 квітня 1994 року створили офіційну кінологічну службу Міністерства внутрішніх справ України. Виховання службового собаки триває роками, адже кожна тварина має опанувати командну роботу та беззаперечно довіряти своєму наставнику. З початком повномасштабної війни робота українських кінологів стала ще важливішою, бо вони допомагають шукати вибухонебезпечні предмети та розміновувати звільнені території, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Наближається Великдень 2025: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках і словах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які виконують важливу роботу.

Привітання з Днем кінолога України 2025: картинки й прозі

Вітаю з професійним святом! Твоя робота з собакою – це справжнє мистецтво. Бажаю, аби кожен день тобі дарував радість від спілкування з собаками, а ваші успіхи та досягнення лише зростали.

***

Вітаю з Днем кінолога! Нехай твоя праця завжди буде в радість як тобі, так і твоїм чотирилапим друзям. Бажаю, щоб кожен день приносив нові успіхи у нелегкій, але такій важливій роботі. Нехай здоров'я, витримка та невичерпна енергія супроводжують тебе на кожному кроці. Пам'ятай, що твоя робота надзвичайно важлива, і ми тобі за це безмежно вдячні.

Привітання з Днем кінолога 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем кінолога, професіонала своєї справи! Бажаю, щоб діяльність була в радість і задоволення, щоб вірні пси слухалися і браво виконували всі команди, щоб життя дарувало масу шансів на удачу і великі перемоги!

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про інші професійні та державні свята квітня 2025 року.

Привітання з Днем кінолога 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У День кінолога України хочу побажати відважних і сміливих, слухняних і здібних вихованців. Нехай вірні пси під час роботи зберігають спокій і впевненість, пильність і уважність, нехай у вільний від справ час собаки слугують добрими друзями та товаришами.

Привітання з Днем кінолога 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем кінолога! Від душі бажаю з легкістю та успіхом будь-якого друга людини робити розумним і слухняним, життєрадісним і терплячим, стриманим і працьовитим!

***

Вітаю з Днем кінолога! Нехай ця незвичайна професія ніколи не набридне і не розчарує, а приносить тільки позитивні враження і достаток у дім! Бажаю потужної підтримки близьких, колег, друзів.