Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 2 апреля 1994 года создали официальную кинологическую службу Министерства внутренних дел Украины. Воспитание служебной собаки длится годами, ведь каждое животное должно овладеть командной работой и беспрекословно доверять своему наставнику. С началом полномасштабной войны украинские кинологи стали еще важнее, потому что они помогают искать взрывоопасные предметы и разминировать освобожденные территории, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках и словах. Отправьте их своим родным и друзьям, которые выполняют важную работу.

Поздравления с Днем кинолога Украины 2025: картинки и прозе

Поздравляю с профессиональным праздником! Твоя работа с собакой – это настоящее искусство. Желаю, чтобы каждый день тебе дарил радость от общения с собаками, а ваши успехи и достижения только росли.

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Поздравляю с Днем кинолога! Пусть твой труд всегда будет в радость как тебе, так и твоим четвероногим друзьям. Желаю, чтобы каждый день приносил новые успехи в нелегкой, но такой важной работе. Пусть здоровье, выдержка и неисчерпаемая энергия сопровождают тебя на каждом шагу. Помни, что твоя работа очень важна, и мы тебе за это бесконечно благодарны.

Поздравления с Днем кинолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем кинолога, профессионала своего дела! Желаю, чтобы деятельность была в радость и удовольствие, чтобы верные псы слушались и браво выполняли все команды, чтобы жизнь дарила массу шансов на удачу и большие победы!

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о других профессиональных и государственных праздниках апреля 2025 года.

Поздравления с Днем кинолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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В День кинолога Украины хочу пожелать отважных и смелых, послушных и способных питомцев. Пусть верные псы во время работы сохраняют спокойствие и уверенность, бдительность и внимательность, пусть в свободное от дел время собаки служат добрыми друзьями и товарищами.

Поздравление с Днем кинолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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От души желаю с легкостью и успехом любого друга человека делать умным и послушным, жизнерадостным и терпеливым, сдержанным и трудолюбивым!

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Поздравляю с Днем кинолога! Пусть эта необычная профессия никогда не надоест и не разочарует, а приносит только положительные впечатления и достаток в дом! Желаю мощной поддержки близких, коллег, друзей.