З Днем літнього Миколая Чудотворця 2025: чудові картинки-привітання

9 травня віряни відзначають День літнього Миколая Чудотворця. У це свято християни вшановують пам'ять одного з найвідоміших святих православ'я.

Щороку пам'ять Миколая Чудотворця вшановують двічі, а саме 19 грудня, у день його смерті, та 9 травня. Сьогодні заведено згадувати перенесення мощей святого з Мир Лікійських до міста Барі. Що цікаво, це свято називають "літнім" через наближення теплої пори року, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди Дня літнього Миколая Чудотворця наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть рідним, знайомим і друзям.

Привітання з Днем літнього Миколая Чудотворця 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Миколая Чудотворця 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли відзначають День літнього Миколая Чудотворця за старим стилем

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

Відтоді День літнього Миколая Чудотворця почали відзначати 9 травня. Однак деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть це свято 22 травня.