У цей день наші предки вшановували ластівок. Про заборони й прикмети на 9 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Цікаво З Днем літнього Миколая Чудотворця 2025: чудові картинки-привітання

День пам'яті літнього Миколая Чудотворця

Він народився в місті Патарі у сім'ї вірян. Ще з раннього дитинства Миколай вивчав Святе Письмо, тому вирішив присвятити своє життя служінню Богові. У дорослому віці Чудотворець став єпископом, здійснив паломництво та роздав усе своє майно нужденним. Під час гоніння на християн він продовжував проповідувати, через що був позбавлений волі римським імператором. Втім, після звільнення Миколай продовжив рятувати людей від смертної кари, визволяти полонених та зціляти багатьох вірян. Після загибелі Миколая, його мощі продовжували лікувати християн.

У XI столітті мешканці міста Барі вирішили перенести цю святиню в інше місце, щоб врятувати її від знищення турками-османами. Люди вирушили до Мир Лікійських та перенесли мощі Чудотворця до церкви святого Стефана.

Що не можна робити

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується брати гострі предмети в руки, бо тоді притягнете хвороби.

Не слід брати або віддавати гроші в борг.

Не можна лихословити, конфліктувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте на гарний врожай зерна.

Якщо почуєте грім, то найближчим часом буде негода.

Якщо горобина вже цвіте, то осінь не буде довгою.

Якщо почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.

Що ще відзначають

День Європи. Його щорічно відзначають 9 травня. Саме у цей день, у 1950 році, підписали "Декларацію Шумана" та створили Європейську спільноту з вугілля та сталі. Що цікаво, це свято встановили в Україні у 2023 році.