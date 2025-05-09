Що цікаво, дату Дня Європи обрали невипадково. Річ у тім, що саме 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман висунув пропозицію, яка започаткувала процес європейської інтеграції. Він запропонував об'єднати вугільну і сталеливарну промисловість Франції та Німеччини під спільне управління. Ця подія стала основою для створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, а згодом – Європейського Союзу.
Україна вперше офіційно відзначила День Європи у 2003 році, згідно з Указом другого президента Леоніда Кучми. Відтоді свято щороку відбувалося у третю суботу травня з метою підкреслення європейської ідентичності України, прагнення до інтеграції в європейську спільноту, утвердження спільних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права. Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році значення цього свята посилилося. У травні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким День Європи в Україні відзначається разом з ЄС, а саме 9 травня, що символічно зміщує акценти з радянської традиції святкування "Дня перемоги", розповідає LifeStyle24.
Не пропустіть Сьогодні – День літнього Миколая Чудотворця: головні заборони свята
З нагоди Дня Європи наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям та нагадайте їм про важливу історію цього свята.
Привітання з Днем Європи 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю усіх українців з Днем Європи й бажаю яскравого святкування та позитивних емоцій! Разом ми здійснимо усі необхідні перетворення для втілення нашої європейської мрії!
***
Вітаю вас з Днем Європи! Цього дня маємо чудову нагоду разом з іншими європейськими народами продемонструвати єдність в утвердженні спільних цінностей та побачити нові перспективи розвитку Об'єднаної Європи.
Привітання з Днем Європи 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Зі святом! Цей день є незмінним підтвердження цілей нашої нації стати не лише географічною частиною Європи, а й гордим представником європейської спільноти. Бажаю усім мирного неба над головою. З Днем Європи!
***
З Днем Європи! Я вітаю тебе зі святом, яке визнає тебе як частину квітучого товариства. Яке дарує надії та наділяє можливостями. Яке невідворотно підтримує усіх, хто просить допомоги. Рівність народів дарує нам Європейський Союз.
***
У День Європи ми знову збираємось,
Славимо єдність, серця відкриваємо.
Слава кожній державі, кожній людині,
Що ми разом, неба зірки віддавши їй.
Слава тим, хто мріє про мир і добро,
Хто серцем відчуває єдність знову.
Нехай Європа процвітає й росте,
Щоб мир та щастя на землі були.
Привітання з Днем Європи 2025 / Колаж LifeStyle24
Зазначимо, 9 травня також відзначають День літнього Миколая Чудотворця. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання.
***
У День Європи збираємось ми,
Славлячи спільне, що нас об'єднує тут.
Серця відкриваємо, щоб ділити добро,
Й надію, і мрії, що допоможуть в кроці.
Від Ірландії до України шлях простягається,
І рука в руку, ми усі разом йдемо.
Європа – це місце, де культури зливаються,
Де ми разом – сім'я, на яку завжди покладаємося.
Привітання з Днем Європи 2025 / Колаж LifeStyle24
***
День Європи святкуємо сьогодні,
Де б не були, в гордості об'єднані.
Спільно в краї, великих та малих,
Мріємо про єдиний мир, без розділів.
Здоров'я, миру, любові й щастя,
На кожнім кроці радість та чарівність.
Європа – це місце, де всі єдині,
Україна до Європи теж приєднається!
Слава країнам, що в Європі живуть,
Слава Європі, де всі спільно ростуть.
Хай цей день принесе всім нам світло,
І в серцях людських залишиться мило.
З Днем Європи всіх щиро вітаю,
У цей день щасливий всіх обіймаю!