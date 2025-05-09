Протягом життя Миколай Чудотворець робив лише добрі справи та допомагав усім християнам. Він віддано служив Богу та не думав про зраду віри, тому його поважали у суспільстві. Про те, що не можна робити у День літнього Миколая Чудотворця – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у День літнього Миколая Чудотворця 2025

  • Не варто байдикувати та лінуватися.
  • Не слід сумувати та думати про погане.
  • Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
  • Не рекомендується бажати іншим зла.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не слід брати гострі предмети в руки, зокрема ножі, ножиці та голки.
  • Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
  • Не рекомендується стригти волосся та нігті.
  • Не можна ображати тварин та вбивати павуків.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте на гарний врожай зерна.
  • Якщо почуєте грім вночі, то найближчим часом буде негода.
  • Якщо кульбаби ще не розцвіли, то скоро прийде дощ.
  • Якщо горобина вже цвіте, то осінь не буде довгою.
  • Якщо почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.
  • Якщо побачите павука в оселі, то цей рік буде щасливим.
  • Якщо випадково розбити келих, то в родині пануватиме добробут.

Коли святкують День літнього Миколая Чудотворця за старим стилем

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися – їх перенесли на 13 днів назад.

Відтоді День літнього Миколая Чудотворця почали відзначати 9 травня. Однак деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть це свято 22 травня.