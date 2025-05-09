В течение жизни Николай Чудотворец делал только добрые дела и помогал всем христианам. Он преданно служил Богу и не думал о предательстве веры, поэтому его уважали в обществе. О том, что нельзя делать в День летнего Николая Чудотворца – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в День летнего Николая Чудотворца 2025
- Не стоит бездельничать и лениться.
- Не следует грустить и думать о плохом.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
- Не рекомендуется желать другим зла.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует брать острые предметы в руки, в частности ножи, ножницы и иглы.
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти.
- Нельзя обижать животных и убивать пауков.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте хороший урожай зерна.
- Если услышите гром ночью, то в ближайшее время будет непогода.
- Если одуванчики еще не расцвели, то скоро придет дождь.
- Если рябина уже цветет, то осень не будет долгой.
- Если услышите пение птиц, то лето будет жарким.
- Если увидите паука в доме, то этот год будет счастливым.
- Если случайно разбить бокал, то в семье будет царить благополучие.
Когда празднуют День летнего Николая Чудотворца по старому стилю
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства религиозных праздников изменились – их перенесли на 13 дней назад.
С тех пор День летнего Николая Чудотворца начали отмечать 9 мая. Однако некоторые верующие придерживаются старого стиля, поэтому будут праздновать этот праздник 22 мая.