В течение жизни Николай Чудотворец делал только добрые дела и помогал всем христианам. Он преданно служил Богу и не думал о предательстве веры, поэтому его уважали в обществе. О том, что нельзя делать в День летнего Николая Чудотворца – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День летнего Николая Чудотворца 2025

Не стоит бездельничать и лениться.

Не следует грустить и думать о плохом.

Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Не рекомендуется желать другим зла.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует брать острые предметы в руки, в частности ножи, ножницы и иглы.

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти.

Нельзя обижать животных и убивать пауков.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте хороший урожай зерна.

Если услышите гром ночью, то в ближайшее время будет непогода.

Если одуванчики еще не расцвели, то скоро придет дождь.

Если рябина уже цветет, то осень не будет долгой.

Если услышите пение птиц, то лето будет жарким.

Если увидите паука в доме, то этот год будет счастливым.

Если случайно разбить бокал, то в семье будет царить благополучие.

Когда празднуют День летнего Николая Чудотворца по старому стилю

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства религиозных праздников изменились – их перенесли на 13 дней назад.

С тех пор День летнего Николая Чудотворца начали отмечать 9 мая. Однако некоторые верующие придерживаются старого стиля, поэтому будут праздновать этот праздник 22 мая.