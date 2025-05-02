Місту Лева – 769 років: найгарніші картинки-привітання з Днем Львова

Цьогоріч з 2 по 4 травня українці відзначають День Львова. Це одне з найулюбленіших свят містян і гостей.

Місто Лева цього року святкує 769 років з моменту першої писемної згадки. Протягом кількох днів на старовинних вуличках проводитимуться заходи, які об'єднають людей навколо історії та традицій культурної столиці України, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди Дня міста Львова наша редакція підготувала красиві привітання у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати час. Надішліть святкові картинки рідним, друзям, знайомим і близьким, які народилися або живуть у Львові. Не забудьте побажати їм усього найкращого та подякувати за те, що вони продовжують берегти унікальний дух свого міста.

Привітання з Днем Львова 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Про інші свята травня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Львова 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємося вам сподобалися картинки-привітання з нашої святкової добірки. З Днем Львова!