У цей день наші предки обов'язково носили новий одяг. Про заборони й прикмети на 2 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого Афанасія Великого, архієпископа Александрійського

Він вважається одним з найвизначніших отців Церкви й захисником православ'я. У 319 році його висвятили на диякона Александрійської Церкви, і вже тоді Афанасій активно писав богословські твори. Святий засуджував тих, хто заперечував божественність Ісуса Христа. Також чоловік брав участь у I Вселенському Соборі 325 року, де рішуче викривав аріан. Після смерті патріарха Олександра, Афанасій став архієпископом Александрійським. Його діяльність викликала люту опозицію аріан та їхніх прихильників, які неодноразово обмовляли святого перед імператором. Через інтриги Афанасій кілька разів залишав свою кафедру і проводив чимало років у вигнанні, зокрема в Римі. Попри переслідування, він залишався відданим захисником православної віри та зрештою повернувся до Александрії. Він помер у віці 76 років.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лінуватися та ображатися.

Не варто витрачати багато грошей, бо тоді настане бідність.

Не слід вживати алкоголь.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то літо буде холодним.

Якщо побачите зграю птахів, то травень буде спекотним.

Якщо побачите зграю птахів, то травень буде спекотним. Якщо сьогодні піде дощ, то незабаром очікуйте похолодання.

Якщо на вулиці тепло, то не буде щедрого врожаю зерна.

Що ще відзначають

Міжнародний день Гаррі Поттера. Його щорічно відзначають 2 травня. Це свято присвячене шанувальникам книг британської письменниці Джоан Роулінг про хлопчика, який вижив.

Нагадаємо, що з 2 по 4 травня в Україні святкують День Львова. Наша редакція підготувала картинки-привітання з нагоди свята, які ви можете надіслати своїм рідним.