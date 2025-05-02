В этот день наши предки обязательно носили новую одежду. О запретах и приметах на 2 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
Он считается одним из самых выдающихся отцов Церкви и защитником православия. В 319 году его рукоположили в диакона Александрийской Церкви, и уже тогда Афанасий активно писал богословские произведения. Святой осуждал тех, кто отрицал божественность Иисуса Христа. Также мужчина участвовал в I Вселенском Соборе 325 года, где решительно обличал ариан. После смерти патриарха Александра, Афанасий стал архиепископом Александрийским. Его деятельность вызвала яростную оппозицию ариан и их сторонников, которые неоднократно клеветали на святого перед императором. Из-за интриг Афанасий несколько раз покидал свою кафедру и проводил немало лет в изгнании, в частности в Риме. Несмотря на преследования, он оставался преданным защитником православной веры и в конце концов вернулся в Александрию. Он умер в возрасте 76 лет.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, лениться и обижаться.
- Не стоит тратить много денег, потому что тогда наступит бедность.
- Не следует употреблять алкоголь.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы
- Если на улице ветрено, то лето будет холодным.
- Если увидите стаю птиц, то май будет жарким.
- Если сегодня пойдет дождь, то вскоре ожидайте похолодание.
- Если на улице тепло, то не будет щедрого урожая зерна.
Что еще отмечают
Международный день Гарри Поттера. Его ежегодно отмечают 2 мая. Этот праздник посвящен поклонникам книг британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике, который выжил.
Напомним, что со 2 по 4 мая в Украине празднуют День Львова. Наша редакция подготовила картинки-поздравления по случаю праздника, которые вы можете отправить своим родным.