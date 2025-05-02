В этот день наши предки обязательно носили новую одежду. О запретах и приметах на 2 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского

Он считается одним из самых выдающихся отцов Церкви и защитником православия. В 319 году его рукоположили в диакона Александрийской Церкви, и уже тогда Афанасий активно писал богословские произведения. Святой осуждал тех, кто отрицал божественность Иисуса Христа. Также мужчина участвовал в I Вселенском Соборе 325 года, где решительно обличал ариан. После смерти патриарха Александра, Афанасий стал архиепископом Александрийским. Его деятельность вызвала яростную оппозицию ариан и их сторонников, которые неоднократно клеветали на святого перед императором. Из-за интриг Афанасий несколько раз покидал свою кафедру и проводил немало лет в изгнании, в частности в Риме. Несмотря на преследования, он оставался преданным защитником православной веры и в конце концов вернулся в Александрию. Он умер в возрасте 76 лет.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, лениться и обижаться.

Не стоит тратить много денег, потому что тогда наступит бедность.

Не следует употреблять алкоголь.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то лето будет холодным.

Если увидите стаю птиц, то май будет жарким.

Если увидите стаю птиц, то май будет жарким. Если сегодня пойдет дождь, то вскоре ожидайте похолодание.

Если на улице тепло, то не будет щедрого урожая зерна.

Что еще отмечают

Международный день Гарри Поттера. Его ежегодно отмечают 2 мая. Этот праздник посвящен поклонникам книг британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике, который выжил.

Напомним, что со 2 по 4 мая в Украине празднуют День Львова. Наша редакция подготовила картинки-поздравления по случаю праздника, которые вы можете отправить своим родным.