В этот день наши предки обязательно носили новую одежду. О запретах и приметах на 2 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского

Он считается одним из самых выдающихся отцов Церкви и защитником православия. В 319 году его рукоположили в диакона Александрийской Церкви, и уже тогда Афанасий активно писал богословские произведения. Святой осуждал тех, кто отрицал божественность Иисуса Христа. Также мужчина участвовал в I Вселенском Соборе 325 года, где решительно обличал ариан. После смерти патриарха Александра, Афанасий стал архиепископом Александрийским. Его деятельность вызвала яростную оппозицию ариан и их сторонников, которые неоднократно клеветали на святого перед императором. Из-за интриг Афанасий несколько раз покидал свою кафедру и проводил немало лет в изгнании, в частности в Риме. Несмотря на преследования, он оставался преданным защитником православной веры и в конце концов вернулся в Александрию. Он умер в возрасте 76 лет.

Что нельзя делать

  • Нельзя ссориться, лениться и обижаться.
  • Не стоит тратить много денег, потому что тогда наступит бедность.
  • Не следует употреблять алкоголь.
  • Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

  • Если на улице ветрено, то лето будет холодным.
  • Если увидите стаю птиц, то май будет жарким.
  • Если сегодня пойдет дождь, то вскоре ожидайте похолодание.
  • Если на улице тепло, то не будет щедрого урожая зерна.

Что еще отмечают

Международный день Гарри Поттера. Его ежегодно отмечают 2 мая. Этот праздник посвящен поклонникам книг британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике, который выжил.