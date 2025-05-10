Найтепліші привітання з Днем матері 2025: яскраві листівки для рідної мами

Вже зовсім скоро, 11 травня, українці святкуватимуть День матері. У це свято заведено дарувати найріднішим людям подарунки та висловлювати щирі вітання.

Що цікаво, його запровадили на початку XX століття. Американка Анна Джервіс мріяла створити особливий день для вшанування усіх матерів. Після смерті своєї неньки жінка вирішила втілити свою ідею в реальність. Саме тому Анна написала та надіслала багато листів у різні державні установи з проханням встановити День матері. А вже через деякий час у США офіційно запровадили це свято, яке згодом почали відзначати й в інших країнах світу, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала гарні листівки-привітання з Днем матері. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці листівки своїм найріднішим мамам та подаруйте їм радість і любов у це сімейне свято.

Привітання з Днем матері 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть це свято у колі найрідніших. З Днем матері!