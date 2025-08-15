Цьогоріч Тернопіль відзначатиме свій день народження 15 серпня. Це місто заснував польський коронний гетьман Ян Тарновський у 1540 році як оборонний замок.

А згодом Тернопіль став важливим торгівельним і культурним центром Галичини. Символом міста вважають мальовниче Тернопільське озеро, створене ще у XVI столітті, яке й сьогодні є улюбленим місцем відпочинку тернополян, пише LifeStyle24.

Дивіться також Коли будемо святкувати День Незалежності України у 2025 році: точна дата свята

З нагоди 485-річчя міста наша редакція підготувала теплі привітання з Днем Тернополя у картинках і прозі. Надішліть їх мешканцям цього місця та подаруйте їм позитивні емоції.

День міста Тернопіль 2025: як привітати у картинках і прозі?

Вітаю з Днем Тернополя і з усього серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарував добру надію на виконання заповітної мрії.

***

Вітаю всіх жителів з днем народження Тернополя. Нехай кожна родина живе тут щасливо, нехай місто росте, стає гарніше, цікавіше і буде якомога краще упорядковано, щоб кожен, відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.

Привітання з Днем міста Тернопіль 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Друзі, я всіх вітаю з Днем Тернополя і хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги й чудових можливостей росту і розвитку.

***

Бажаю, щоб ваше улюблене місто розвивалося, процвітало, росло і молоділо! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди літнього віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

Привітання з Днем міста Тернопіль 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хочу побажати, щоб у Тернополі з кожним днем життя ставало кращим і щасливішим, щоб тут розвивалися всі сфери життєдіяльності й задоволені всім залишалися люди, щоб кожен любив своє місто і намагався внести свій внесок у загальне благо.

***

Вітаю з Днем міста Тернопіль! Нехай воно розвивається, буде комфортним і цікавим для жителів і гостей. Нехай буде багато гарних місць, де можна відпочити й дізнатися щось нове. Нехай кожен житель буде щасливий від того, що тут живе!

Привітання з Днем міста Тернопіль 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, днями наша редакція писала про інші свята серпня 2025 року.