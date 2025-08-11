День Незалежності України – одне з найважливіших державних свят, яке щороку об'єднує мільйони людей у почутті гордості та любові до своєї Батьківщини. Воно нагадує про боротьбу за свободу, героїзм попередніх поколінь і цінність державності.

Традиційно День Незалежності України відзначатимуть наприкінці літа. Коли саме відбудеться свято – розповідає LifeStyle24.

Коли буде День Незалежності України 2025?

День Незалежності України щороку відзначають 24 серпня. Адже саме у цей день, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, відкривши нову сторінку в історії нашої держави. Це рішення стало підсумком столітньої боротьби українського народу за право жити у вільній та самостійній країні.

Традиційно свято супроводжувалося урочистими військовими парадами, які відбувалися у великих містах, зокрема в Києві на Хрещатику. На площах проводилися концерти, фестивалі, виставки народних майстрів та спортивні змагання. Однією з найяскравіших традицій стало одягання вишиванок та участь у маршах. Міста прикрашали синьо-жовтими прапорами, а ввечері громадяни із захопленням спостерігали за барвистим салютом.

День Незалежності України 2025 / Фото Freepik

Однак з початком повномасштабної війни формат святкування змінився. Замість гучних концертів і парадів, українці проводять спокійні заходи. Так, у містах зазвичай організовують благодійні ярмарки, збори коштів для Збройних сил України, плетуть маскувальні сітки та передають військовим необхідні речі. Водночас, замість салютів, українці проводять хвилини мовчання та запалюють свічки на згадку про тих, хто віддав свої життя за свободу.

