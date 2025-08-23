День Незалежності України – одне з найважливіших національних свят у році. Його зазвичай відзначають 24 серпня.

Це день, коли українці вшановують суверенітет, свободу та багатовікову боротьбу за державність. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну свято традиційно супроводжувалося великими парадами, гучними концертами, цікавими виставками та іншими культурними подіями, які демонстрували багатство української історії та культури. У сучасних умовах День Незалежності набув особливого значення, адже символізує стійкість і незламність нашого народу. Самостійність і свободу України щодня захищають українські військові, тому важливо згуртуватися та привітати один одного з таким важливим святом.

LifeStyle24 підготував теплі привітання та побажання для всіх українців у картинках і листівках. Надішліть їх своїм рідним і близьким та підніміть їм настрій у День Незалежності України.

Цікаво День Незалежності України 2025 вже скоро: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

День Незалежності України 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24