LifeStyle24 зібрав святкові картинки та чарівні слова у прозі й віршах, які обов'язково подарують позитивні емоції вашим близьким і друзям. Зберігайте собі ці привітання з Днем Незалежності України та привітайте найрідніших зі святом.

Не пропустіть День Незалежності України 2025 вже скоро: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

Як привітати з Днем Незалежності України 2025: картинки, проза й вірші

З Днем Незалежності! Нехай у темні години ворожої жорстокої навали в серці яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України – країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом!

***

З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом Незалежності! Бажаю кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній квітучій Україні!

***

З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити й діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині й країні! Будьте незалежній вільні у всіх своїх проявах!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

З вільним козацьким вітром летить!

***

Вітаю з Днем Незалежності України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй.

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!